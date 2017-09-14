Sağlık Çalışanlarına 13 Eylül Dünya Sepsis Günü Eğitimi Verildi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda Yoğum Bakım Uzmanı Dr. Murat Erdoğan tarafından, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına eğitim verildi.



Sepsis hastalığının halk dilinde yoğun bakım hastalarının kanda enfeksiyon değerlerinin yükselmesi ve hayati durumun ortaya çıkması olduğunu ifade eden Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Fatih Doğan, "13 Eylül Dünya Sepsis Günü etkinlikleri kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de yoğun katılımın gerçekleştiği çok faydalı bir eğitim yaptığımızı düşünüyoruz. Bu kapsamda ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliriz. Hastanemiz 663 yataklı, 108 yataklı da yoğun bakım içeren bir sağlık kompleksi olması hasebiyle bu eğitimin yoğun bakımlarımızda sepsis oranlarını düşürmek, erken tanı koymak ve sepsis hastalığını yönetmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Yoğum Bakım Uzmanı Dr. Murat Erdoğan'da, Türkiye çapında 52 ilde 117 hastanede sepsis ile ilgili bir farkındalık, tanı ve tedavi eğitimi düzenlendiğini belirterek, "Ben yoğun bakım uzmanı olarak sepsisin tanı ve tedavisiyle ilgili bir eğitim verdim. Bu konuda özellikle sepsisin çok ölümcül bir hastalık olması, az tanındığı için ve tedavilerde gecikme olduğundan dolayı hem sağlık çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak, hem de biraz daha halkımıza yönelik bu hastalığı tanıtmak ve erken tanı ve tedaviye olanak sağlamak için çalışmalarda bulunduk" diye konuştu. - ADIYAMAN