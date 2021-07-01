Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3. doz aşı uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3. doz aşı uygulaması başladı

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Güncel

Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3. doz aşı uygulaması başladı Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üzeri vatandaşlara yönelik 3. doz aşı uygulaması başladı.

Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3. doz aşı uygulaması başladı

İSTANBUL - Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üzeri vatandaşlara yönelik 3. doz aşı uygulaması başladı. 3. doz aşısını olan Muhittin Söylemez, "3. doz aşı vurulma kararını verenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışması devam ediyor. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına ve 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara 3'üncü doz aşı uygulanmasına başlandı. Bu kapsamda randevularını alarak Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları 3'üncü doz aşılarını oldu.

"İnşallah çocuklarımız da aşı olanağına kavuşurlar"

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kadın Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu olan Prof. Dr. Levent Yaşar, "Bugün 2 tane Sinovac'tan sonra tekrarı açısından 3. Biontech aşımı oldum. 1 yıl önce hepimiz bir aşı olsa diyorduk şimdi hangisini olmak istersin diye soruyorlar ve aşılarımızı oluyoruz. Bakın şimdi biraz önce oldum, şimdi burada konuşuyoruz. İnşallah hepimiz hatta çocuklarımız da bu olanağa kavuşurlar. Bir an önce bu pandemi belasından kurtuluruz" dedi.

"Bu kararı verenler için teşekkür ederiz"

Ameliyathane bölümünde temizlik görevlisi olarak çalışan Muhittin Söylemez, "3. aşımızı oluyoruz hayırlısıyla. İyiyiz çok şükür. Bir sorunumuz yok şu anda. Alman aşısı oldum. İkisi Çin aşısıydı. Baktığımızda yapan kişilere gerçekten etkisi var. Belki 1-2 gün etkisi oluyor hasta oluyor ama sonrasında koruyucu etkisi var, ondan dolayı yaptırdım yani. Bu kararı verenler için teşekkür ederiz" diye konuştu.

83 yaşındaki emekli Muzaffer Güner ise, "3'üncü aşımı oluyorum. Alman aşısı oldum. İlk iki aşıyı Çin aşısı oldum. Şu an için hiçbir şey yok çok şükür. Yeni çıktığı için Alman aşısı daha etkili dediler, onun için. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı, olmamızın yararlı olduğunu söyledi, ben de karar verdim, oldum" dedi.

Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3. doz aşı uygulaması başladı
Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3. doz aşı uygulaması başladı
Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3. doz aşı uygulaması başladı
Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3. doz aşı uygulaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun."
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Lütfü Türkkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu İbrahim Selim Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Cristiano Erol Bulut Mesut Özil Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3. doz aşı uygulaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 18:31:40. #1.15#

title