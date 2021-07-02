Sağlık çalışanları sorunlarını tiyatro yoluyla anlattı
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Sağlık çalışanları sorunlarını tiyatro yoluyla anlattı

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Sağlık çalışanları sorunlarını tiyatro yoluyla anlattı Diyarbakır Özel Bower Hastanesi çalışanları, sağlık çalışanlarının zor çalışma şartlarını tiyatro ile anlattı Diyarbakır Özel Bower Hastanesi çalışanları, sağlık çalışanlarının uğradığı şiddeti ve çalışma şartlarını vatandaşa tiyatro...

Sağlık çalışanları sorunlarını tiyatro yoluyla anlattı

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi çalışanları, sağlık çalışanlarının zor çalışma şartlarını tiyatro ile anlattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Özel Bower Hastanesi çalışanları, sağlık çalışanlarının uğradığı şiddeti ve çalışma şartlarını vatandaşa tiyatro yoluyla anlattı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Orhan Asena Devlet Tiyatro salonunda sahnelenen 'Sağlık Olsun' adlı tiyatro gösteriminde sağlık çalışanları hem güldürüp hem de düşündürürken, çok sayıda vatandaşın izlediği tiyatro gösterimi büyük bir beğeni topladı. Amaçlarının sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını tiyatro yoluyla vatandaşlara anlatmak olduğunu belirten Özel Bower Hastanesi Tanıtım ve Pazarlama Sorumlusu Taner Subaşı, "Amacımız, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını gösterebilmek ve zor şartlarda nasıl çalıştıklarını insanlara iletebilmek. Gelen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Sanatsal aktivitelerimize bu tarz destekleri veren CEO'muz Hasan İpek'e de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Oyunumuza çok büyük bir talep vardı"

Özel Bower Hastanesi Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu Zeliha Tural, "Bugün sağlık çalışanlarının yaşadıkları sıkıntıları dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım yeteri kadar anlaşılabilmişizdir. Biz sağlık çalışanların tek derdi anlaşılabilmektir. Çok büyük bir talep vardı oyunumuza ve gelen herkes ile hastanemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Vatandaşların sağlık çalışanlarını anlayabilmelerini istiyoruz"

Özel Bower Hastanesi Ameliyathane Destek Personeli Miraç Araç Sancar da, "Amacımız, hastanede çektiğimiz sıkıntıları ve sağlık çalışanlarının uğradığı şiddeti tiyatro yoluyla vatandaşlarımıza aktarabilmek ve derdimizi bu yolla anlatabilmektir. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Vatandaşlara da çağrım; vatandaşlarımız hastanelere geldikleri zaman sağlık çalışanlarını anlayabilmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından tiyatro gösteriminde rol alan Özel Bower Hastanesi çalışanları toplu hatıra fotoğrafı çekmesiyle etkinlik son buldu.

Sağlık çalışanları sorunlarını tiyatro yoluyla anlattı
Sağlık çalışanları sorunlarını tiyatro yoluyla anlattı
Sağlık çalışanları sorunlarını tiyatro yoluyla anlattı
Sağlık çalışanları sorunlarını tiyatro yoluyla anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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