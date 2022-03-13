Sağlık çalışanları Kadıköy'de eylem düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık çalışanları Kadıköy'de eylem düzenledi

AA - Alptekin Soykan - Güncel
 - Güncelleme:
Sağlık çalışanları Kadıköy'de eylem düzenledi

Bazı sağlık çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek için Kadıköy ilçesinde "Büyük Beyaz Buluşma" eylemi yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Bazı sağlık çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek için Kadıköy ilçesinde "Büyük Beyaz Buluşma" eylemi yaptı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde buluşan, aralarında çeşitli sendika ve meslek örgütü üyelerinin de bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanı Kadıköy Rıhtım Beşiktaş İskelesi'ne yürüdü.

Yürüyüşe, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile bazı sağlık çalışanları katıldı.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, basın açıklamasında, Sağlıkta Şiddet Yasası'nın bir an önce çıkarılmasını talep etti.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesini ve hekimlerin yoksulluk sınırı altında kalan ücretlerinin arttırılmasını isteyen Küçükosmanoğlu, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması gerektiğini söyledi.

Pandemide çalışılan her yıl için yıpranma payı getirilmesi gerektiğini savunan Küçükosmanoğlu, "Salgın dönemi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ne kadar değersizleştirildiğini ortaya çıkarmıştır. Vadedilen özlük hakkı iyileştirmeleri yapılmamış, ortalama hekim maaşları yoksulluk sınırı altına düşmüştür. Sağlıkta şiddet azalmak bir yana rutin olaylar haline gelmiştir." dedi.

Sağlık çalışanları Kadıköy'de eylem düzenledi

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title