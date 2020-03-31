Sağlık çalışanları için 3 boyutlu siperli maske ürettiler
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Koronavirüs, Kuşadası, Sağlık

Sağlık çalışanları için 3 boyutlu siperli maske ürettiler

Koronavirüs salgınına karşı yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına destek birbiri ardına geliyor.

31.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:52
Sağlık çalışanları için 3 boyutlu siperli maske ürettiler

Koronavirüs salgınına karşı yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına destek birbiri ardına geliyor. İSTEK Kuşadası Okulları öğretmenleri ve öğrencileri, sağlık çalışanları için "3 Boyutlu Destek" hareketine 3D siperli maske üretimi ile katkıda bulundu.

Şu ana kadar üretilen 50 maske, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne teslim edildi. Maskelerin üretimine ve tamamlanan maskelerin hastane ve 112 acile dağıtımına devam edilecek. Günde ortalama 10-12 maske üretebildiklerini dile getiren İSTEK Kuşadası Okulları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mücahid Gerede, "Tasarımları doktorların ihtiyaçları doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi doktorlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Tek bir merkezde tasarladığımız maskeler 3D yazıcı sahipleri tarafından üretiliyor. Baskıdan çıkan 3 boyutlu parçalara A4 asetat kağıtları ve lastik takıldıktan sonra maskeler kullanıma hazır hale geliyor" dedi.

İSTEK Kuşadası Okulları Kampüs Müdürü Ülkü Dernek ise, "İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü günlerde özellikle sağlık çalışanlarına destek vermek istedik. Okulumuzun olanakları çerçevesinde bu süreçte maske üretimine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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