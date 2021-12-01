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Sağlık çalışanının karıştığı kazada iki kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sağlık çalışanının karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 Karayolu'nda sağlık çalışanının kullandığı otomobil ile cip çarpıştı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 Karayolu'nda sağlık çalışanının kullandığı otomobil ile cip çarpıştı. Meydana gelen kazada, sağlık çalışanı ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, D-650 Karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta Adapazarı istikametinden Poyrazlar Gölü istikametine dönüş yapmak isteyen ve sağlık çalışanı olduğu öğrenilen A.A. idaresindeki 34 SHK 47 plakalı Ford marka otomobil ile Karasu istikametinden Adapazarı istikametinde seyir halinde olan Ş.Ö. idaresindeki 57 AAS 330 plakalı Hyundai marka cip çarpıştı. Meydana gelen kazada sağlık çalışanı olduğu öğrenilen sürücü A.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan J.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Sağlık çalışanının karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Sağlık çalışanının karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Sağlık çalışanının karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Sağlık çalışanının karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Sağlık çalışanının karıştığı kazada iki kişi yaralandı

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