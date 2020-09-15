Sağlık çalışanı Korona virüsden hayatını kaybetti
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Sağlık çalışanı Korona virüsden hayatını kaybetti

Kütahya'da 47 yaşındaki sağlık çalışanı Korona virüsden (Covid-19) hayatını kaybettiğini bildirildi.

Sağlık çalışanı Korona virüsden hayatını kaybetti
15.09.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:11

Kütahya'da 47 yaşındaki sağlık çalışanı Korona virüsden (Covid-19) hayatını kaybettiğini bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'nın Eczane Bölümü çalışanı Mesut Yiğit'in Korona virüs testi pozitif çıktı. Bir süredir görev yaptığı hastanenin yoğun bakımda ünitesinde tedavi altında tutulan 3 çocuk babası Yiğit, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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