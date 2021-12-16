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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Üniversitemizi Ziyaret Etti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Üniversitemizi Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Üniversitemizi ziyaret etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Üniversitemizi ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl misafirperverliği dolayısıyla Rektörümüze teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Rektörümüz ise nazik ziyaretlerinden ötürü Rektör Erdöl'e teşekkür ederek, Üniversitemizin ürettiği "Akademi Çay" ile Üniversitemizin 15 yıllık gelişim öyküsünü anlatan "Gelişimin Öyküsü" kitabını takdim etti.

Ziyarette, iki üniversite arasındaki karşılıklı iş birliği imkanları görüşüldü.

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl daha sonra Üniversitemiz anı defterini imzaladı.

Rektörlük ziyaretinin ardından, Üniversitemiz Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi gezildi.

RTEÜ BASIN

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