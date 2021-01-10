Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: Çin aşısı 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: Çin aşısı 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak

10.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:51

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Çin'den satın alınan CoronaVac koronavirüs aşısının 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacağını söyledi. 4 hafta sonra da ikinci doz aşılanmanın gerçekleşeceğini ifade eden Aydın, virüsün yayılmasının kontrol edilmesi durumunda bahar ayını rahat geçireceğimizi belirtti.

Koronavirüs aşısı dünya genelinde uygulanmaya başlandı. Türkiye'deki vatandaşlar da aşının ülkemizde ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Beklenen açıklama, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan geldi.

Aydın, "Şubat ayının ortalarından itibaren riskli grubu bağışık hale getirip, virüsün yayılmasını da kontrol edersek bahar ayını rahat geçiririz" dedi.

"4 HAFTA SONRA İKİNCİ DOZ AŞILAMA YAPILACAK"

Aydın yaptığı açıklamada, aşılamanın ortalama 14 Ocak'ta başlayacağını ve yaklaşık 4 hafta sonra da ikinci doz aşılanmanın gerçekleşeceğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "65 yaş üzeri bireyler, öğretmenler, polisler, huzurevinde olan vatandaşlar ile kronik hastalığı olan herkesi aşılarsınız. Bunlar virüse yakalandığı zaman hastalığın ağır geçeceği, ölüm oranının yüksek olacağı kitleler. Bunları aşılarsak ki aşılayacağız; biz Şubat ayının ortalarından itibaren riskli grubu bağışık hale getirip, virüsün de yayılmasını kontrol edersek bahar ayını rahat geçiririz" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: Çin aşısı 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın

"VİRÜSLERİN TÜMÜNÜ BLOKE EDEBİLİYOR"

Mutasyonun bilimsel veri kapsamında yayılımı artırdığının söylenemeyeceğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

"Moleküler olarak virüsün hücreye girişinin yeteneğinde bir artış söz konusu. Ama insanlar arası yayılımında ne artışı olacağını zamanla göreceğiz. Mutasyonlar olacak, olmaya devam edecek; lehimizde de aleyhimizde de olabilecek. Aşıyla mutasyon arasındaki ilişkiyi söyleyecek olursak; aşının vücudumuzda sağladığı savuma hücreleri yani antikorları şöyle görmemizi arzu ediyorum; telefonlarımızda olan yüz tarama programı gibi düşünün, aşı ile vücuda o virüsün yüzünü veriyoruz. Virüsü gördüğünde tanıyor ve ona karşı savunma hücrelerini salıyor. Şu anki olan küçük mutasyonlar virüsün tanınmasını engelleyebilecek bir düzeye ulaşmadı. Şu anki mevcut aşılar hala etkinliğini sürdürüyor. Şu ana kadar olan mutasyonlar virüse karşı vücutta oluşturduğumuz savunma sisteminden kaçabilme yeteneğinde değil. Şu anki aşılar bugünkü virüslerin tümünü bloke edebiliyor."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: Çin aşısı 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak
Haber Yorumları (1)
BİLİM İNSANLARI SİYASİ OLMAMALI: Gözlerimiz yollarda kaldı sen gelmez oldun. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Kanye West Prens William Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba İsmail Kartal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Endonezya Fatih Terim Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: Çin aşısı 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 16:22:17. #1.15#
title