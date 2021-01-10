Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın: Çin aşısı 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak

Koronavirüs aşısı dünya genelinde uygulanmaya başlandı. Türkiye'deki vatandaşlar da aşının ülkemizde ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Beklenen açıklama, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan geldi.

Aydın, "Şubat ayının ortalarından itibaren riskli grubu bağışık hale getirip, virüsün yayılmasını da kontrol edersek bahar ayını rahat geçiririz" dedi.

"4 HAFTA SONRA İKİNCİ DOZ AŞILAMA YAPILACAK"

Aydın yaptığı açıklamada, aşılamanın ortalama 14 Ocak'ta başlayacağını ve yaklaşık 4 hafta sonra da ikinci doz aşılanmanın gerçekleşeceğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "65 yaş üzeri bireyler, öğretmenler, polisler, huzurevinde olan vatandaşlar ile kronik hastalığı olan herkesi aşılarsınız. Bunlar virüse yakalandığı zaman hastalığın ağır geçeceği, ölüm oranının yüksek olacağı kitleler. Bunları aşılarsak ki aşılayacağız; biz Şubat ayının ortalarından itibaren riskli grubu bağışık hale getirip, virüsün de yayılmasını kontrol edersek bahar ayını rahat geçiririz" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın

"VİRÜSLERİN TÜMÜNÜ BLOKE EDEBİLİYOR"

Mutasyonun bilimsel veri kapsamında yayılımı artırdığının söylenemeyeceğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

"Moleküler olarak virüsün hücreye girişinin yeteneğinde bir artış söz konusu. Ama insanlar arası yayılımında ne artışı olacağını zamanla göreceğiz. Mutasyonlar olacak, olmaya devam edecek; lehimizde de aleyhimizde de olabilecek. Aşıyla mutasyon arasındaki ilişkiyi söyleyecek olursak; aşının vücudumuzda sağladığı savuma hücreleri yani antikorları şöyle görmemizi arzu ediyorum; telefonlarımızda olan yüz tarama programı gibi düşünün, aşı ile vücuda o virüsün yüzünü veriyoruz. Virüsü gördüğünde tanıyor ve ona karşı savunma hücrelerini salıyor. Şu anki olan küçük mutasyonlar virüsün tanınmasını engelleyebilecek bir düzeye ulaşmadı. Şu anki mevcut aşılar hala etkinliğini sürdürüyor. Şu ana kadar olan mutasyonlar virüse karşı vücutta oluşturduğumuz savunma sisteminden kaçabilme yeteneğinde değil. Şu anki aşılar bugünkü virüslerin tümünü bloke edebiliyor."