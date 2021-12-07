Sağlık Bakanlığından Sivas Numune Hastanesine teşekkür belgesi

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesi, "Anne ve Bebek Dostu Hastane" programının yürütülmesinde sağladığı başarı dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Numune Hastanesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz ve sağlık çalışanlarına başarılarından dolayı teşekkür ederek, "Sivas'ta 21 hastanemiz, 3 binin üzerinde yatağımız, 10 bin 700 sağlık çalışanımız var. Büyük bir aileyiz, salgın döneminde olağanüstü başarılara imza attınız, sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ayhan, Numune Hastanesindeki sağlık çalışanlarına Yıldız Dağı'ndaki tesislerde yüzde 25 indirim yapılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de "Numune Hastanesi ekibini tebrik ediyorum, gelişmiş toplumların kaliteli sağlık hizmeti almak en önemi özelliği ve göstergesidir. Pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar üstlendiniz, bu vesile ile böylesi anlamlı bir günde de başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Kenan Kaygusuz ise "Hastanemiz, Sağlık Bakanlığımız tarafından 'Anne ve Bebek Dostu' unvanını almıştır. Türkiye'de sadece 11 hastaneye çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verilmiştir. Ayrıca hastanemiz 2020'den itibaren pandemi hastanesi olarak hizmet vermekte ve vermeye de devam etmektedir. Pandemi gibi zor bir süreci hastane olarak yürütürken almış olduğumuz bu belgenin daha kıymetli ve daha anlamlı olduğunu düşünüyorum, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan, Sağlık Bakanlığınca gönderilen teşekkür belgesini takdim etti.