Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
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Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim

05.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:18

Medeni kanunu hedef alarak "Boşanmak yerine ikinci hanımı alın" sözleriyle tepki çeken GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındı. Sözleşmesi feshedilen Edizer'in Fahrettin Koca'yı etiketleyerek "Aldım, kabul ettim sayın Bakanım" paylaşımı dikkat çekti.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer'in çok eşliliği savunan ve medeni kanunun kaldırılmasını isteyen açıklamaları sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer, bugün sözleşmesi feshedilerek görevinden alındı.

"BAŞIM ÜSTÜNE"

Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Edizer'in, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek "Aldım, kabul ettim Sayın Bakanım. Başım üstüne" yazması şaşkınlık yarattı.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim

"KEM SÖZ SAHİBİNİNDİR"

Edizer, söz konusu paylaşımlarına tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına yönelik ise "Destek veren ve dua eden kardeşlerime teşekkür ederim. Ortada bir sıkıntı da yok zaten. Klasik CeHaPe hazımsızlığı ve edepten ve hayadan mahrum bir topluluğun sosyal medya üzerinden kendilerine yakışır bayağı yorum ve hakaretler. O kadar. Kem söz sahibinindir..." paylaşımını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, medeni kanunu hiçe sayarak erkeklere ikinci eş alması yönünde çağrı yapmıştı. Bu açıklamalar infial yaratırken, konu sosyal medyada gündem olmuş, Edizer görevden alınmıştı.

KOCA, RAHATSIZ OLMUŞTU

İnfial yaratan bu paylaşım CHP'nin de gündeminde yer almış, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer'in açıklamalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiğini duyurmuştu. Özel yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle #GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettim. Sn. Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti. Konunun takipçisi olacağız" demişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Haber Yorumları (121)
PRUF: Ülkede fikir özgürlüğü de kalmadı. Adam düşüncesini paylaşmış. İster katılırsın ister katılmazsın.
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SİMLİ: Bu şahsın mesleği ile konuşulması gereken konuda yaprıgı ve konuşuldugu konuya bak tam bir mide bulandırıcı hapı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. B: Entarinle gezersin artık
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