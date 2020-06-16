Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
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Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak

'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelleyen Sağlık Bakanlığı, yakın teması önlemek amacıyla düğün ve nikah salonlarındaki takı merasiminde takıların sandık ya da benzeri bir kutuda toplamasını kararlaştırdı.

Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
16.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:07

Sağlık Bakanlığı'nca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre; nikah salonunda, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama-sarılma yapılmayacak, yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna bırakılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'nikah ve düğünlerde alınması gereken önlemler' ve Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'ne 'Kovid-19 pandemisinin hafifleme sürecinde aile sağlığı merkezlerinde alınacak önlemler' başlıkları eklendi. Buna göre; nikahlar, düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak. Genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak. Nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilecek, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere) sürdürülecek. Nikah ve düğün salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Nikah ve düğün salonlarına gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülecek.

"TOKALAŞMA, SARILMA YAPILMAYACAK"

Düğün davetiyelerinde; koronavirüs nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmeleri ve nikah/ düğün boyunca maske kullanmaları, düğün/nikah salonu girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı ve ateşi 38 dereceden yüksek olanlar ile semptom gösterenlerin salona alınamayacağı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği, düğün/nikah süresince ve giriş çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği, konularında bilgi ve uyarı yazıları bulunacak. Nikah ve düğün salonlarında salgın döneminde kapalı alanlarda bulunan çocuk oyun alanları kapalı olacak, açık alanlardaki çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Nikah salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/ sarılma yapılmayacak, sosyal mesafe korunacak. Nikah sonrasında uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmayacak, sosyal mesafe korunacak. Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna bırakılacak. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe kuralına uyarak çekilecek. Nikaha davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanacak.

"HASTALAR REFAKATÇİSİZ OLARAK KABUL EDİLMELİ"

Aile sağlığı merkezlerinde(ASM), triyaj sırasında başvuranların kapı önünde en az 1 metre aralıklarla beklemeleri sağlanacak, triyaj soruları sorulacak ve temassız ateş ölçer ile ölçümü yapılacak. Triyajdaki sorulardan herhangi birine 'evet' cevabı verildiğinde derhal kişiye tıbbi maske takılacak, birinci basamak sağlık tesisinin koronavirüs için ayrılmış muayene odası alanına alınacak. Burada hasta tekrar değerlendirilerek, ateşi ölçülecek. Bu soruların hepsine 'hayır' cevabı verildiğinde şikayet-başvuru nedeni yönünde ASM'nin ilgili alanına alınarak değerlendirilecek. İhtiyacı olmayan hastaların refakatçisiz olarak kabul edilmesi önerilecek, ancak refakatçi ile geldiyse, mümkünse, hastanın ve en azından refakatçinin sırasını dışarıda açık havada beklemesi risk azaltılması için önerilecek. Sosyal ortamlarda, kişiler arası en az 1 metrelik mesafeyi koruyacak sayıda personelin bulunması sağlanacak ve maske takılmasına dikkat edilecek.

Kaynak: DHA

Manşet

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