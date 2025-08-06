2025 yılı içinde Sağlık Bakanlığı, ikinci etap personel alımı kapsamında 18 bin yeni sözleşmeli sağlık çalışanı alacağını duyurdu. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi ve detayları merak ediliyor. Adaylar, branş dağılımını ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için kesin tarih henüz açıklanmadı. Başvuru sürecini başlatacak olan KPSS-2025/4 tercih kılavuzu, ancak ilan yayımlandıktan sonra ÖSYM tarafından yayınlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak,

65 yaşından gün almamış olmak,

Görevi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,

Emekli olmamak veya emekli aylığı almıyor olmak.

Lise, ön lisans ve lisans mezunları başvurabilir.

En az 2024 veya 2025 yılına ait KPSS puanına sahip olmak gereklidir.

Tercih edilecek pozisyonun öğrenim düzeyine ve branşına uygun diplomaya sahip olmak gerekir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR sistemi üzerinden yapılır. Kura yöntemiyle yerleştirme yapılır.