Sağlık Bakanlığı 'Kartal Bebek'e Para Toplanması Hakkında İnceleme Başlattı!

Sağlık Bakanlığı, kalp yetmezliği hastası 10 aylık Kartal bebeğin tedavi için Almanya'ya yönlendirilmesi ve ücretsiz yapılabilecek bir ameliyata para toplanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Kalp yetmezliği hastası 10 aylık Kartal bebek için tüm Türkiye seferber olmuştu. Minik Kartal'ın, Almaya'daki kalp nakli sırasına girip ameliyat olması için, 1.099.000 euroya ihtiyaç vardı. Ünlü, ünsüz binlerce insanın destek olduğu Kartal bebekten iyi haber gelmiş ve aille gerekli paranı toplandığı haberini sosyal medya üzerinden müjdelemişti.