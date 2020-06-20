Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreni - Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'in konuşması İSTANBUL - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde konuştu.
20.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:43
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'in konuşması İSTANBUL - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde konuştu.
Kaynak: AA