Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda yer alan, "hasta", "ağır hasta", "toplam vaka", "günlük iyileşen sayısı" ve "toplam iyileşen sayısı" gibi terimlerin açıklamalarına tablonun altında yer verdi.

Bakanlığın, güncel Kovid-19 verilerini paylaştığı "covid19.saglik.gov.tr" sayfasında Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki bazı terimlerin anlamları paylaşıldı.

AĞIR HASTA KİMDİR?

Buna göre, "ağır hasta" uluslararası tanımlamaya uygun olarak 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için kullanılıyor.

HASTA KİME DENİR?

"Hasta" terimi ile ilgili "Başlangıçtaki test politikaları gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine 'Hasta' terimi kullanılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI NEYİ İŞARET EDİYOR?

"Günlük vaka sayısı" ise semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar ile günlük hastanın olduğu toplam sayıya işaret ediyor.

TOPLAM VAKA SAYISI?

PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı da "Toplam vaka sayısı" olarak adlandırılıyor. "Günlük iyileşen sayısı" ise o gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların tamamını kapsıyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

19 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 2'si semptomatik olmak üzere toplam 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 241 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 851'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 4 bin 285'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, günlük iyileşen hasta sayısı bir kez daha yeni vaka sayısını geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 280 bin 635'e, ağır hasta sayısı ise 5501'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.