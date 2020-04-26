Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi

Sağlık Bakanlığı, otopsilerde alınması gereken tedbirleri yeni tip koronavirüs salgınına göre güncelledi. Buna göre kesin ya da olası koronavirüs ölümlerinde kararın, mümkün olduğunca muayene ile verilmeye çalışılması ve otopsi yapılmaması önerildi.

26.04.2020 01:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 01:29
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi

Sağlık Bakanlığı, kesin ya da olası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinde kararın, mümkün olduğunca muayeneyle verilmeye çalışılmasını, otopsi yapılmamasını önerdi.

Kesin veya olası Kovid-19 ölümlerinde, akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabildiğine işaret edilerek, otopsilerin mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılması gerektiği vurgulandı.

OTOPSİ İÇİN YENİ TEDBİRLER DEVREDE

Bakanlık'ın hazırladığı enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 hastalığının seyri ve bilimsel gelişmeleri takiben, otopsilerde alınması gereken tedbirler de güncellendi.

"Kesin ya da olası Kovid-19 ölümlerinde mümkün olduğunca ölü muayenesi ile karar verilmeye çalışılması, otopsi yapılmaması önerilir" ifadesinin yer aldığı tedbirler, şöyle sıralandı:

"Kesin veya olası Kovid-19 nedeniyle ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabilir. Otopside yoğun aerosol (bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması) oluşturan işlemler yapılması nedeniyle kesin ya da olasıKovid-19 otopsileri mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılmalı.

Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev almalı. Otopsiyi yapan kişi, su geçirmez önlük, N95 ve FFP2 maske, gözlük, yüz siperliği, çift eldiven maskeleri içeren kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanmalı.

CESET TORBASI ÇAMAŞIR SUYU İLE YIKANMALI

Ceset torbasının dışı çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli. Otopsi sırasında kullanılan malzemeler otopsiden hemen sonra mutlaka temizlenmeli ve steril edilmeli.

Otopsinin yapıldığı çevresel yüzeyler önce su ve deterjanla temizlenmeli. Temizlik sonrası en az 10'da bir oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla ya da yüzde 70 alkol, yüzeyde en az 1 dakika tutularak dezenfekte edilmeli. Hastanelerde kullanılan yüzey dezenfektanları ya da klor tablet, ürün talimatlarına uygun olarak kullanılabilir.

"Personel, dezenfeksiyon solüsyonlarını hazırlarken ve kullanırken solunum ve göz koruması dahil uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalı. Otopside ortaya çıkan atıklar, tıbbi atık yönetmeliğine uygun bertaraf edilmeli."

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
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