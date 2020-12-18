Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi
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Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi

18.12.2020 00:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 01:02

Türkiye, koronavirüs aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine "acil kullanım onayı" hükmü ekledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; etkinlik, güvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa da aşılar için acil kullanım onayı verilecek.

Türkiye aşı konusunda önemli bir karar aldı. "Beşeri tıbbi ürünlerin" ruhsatlandırılması yönetmeliğine aşılar için "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalık kapsamında kabul edilen durumlarda, etkinlik, güvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa da aşılar için acil kullanım onayı verilecek.

"ACİL KULLANIM ONAYINI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU VEREBİLİR"

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu maddeler yer aldı;

"Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından AKO verilebilir. Ruhsatlı bir ürünün terapötik endikasyonlarında değişiklik yapılması veya yenilerinin eklenmesi ile ilgili değişiklikler için AKO başvurusunda bulunulamaz. AKO başvurularına ilişkin iş ve işlemler bu Yönetmelik doğrultusunda yayımlanacak ilgili kılavuz hükümlerine göre yürütülür."

Ayrıca, Özel Ruhsat Dosyaları ve Şartları bölümüne ise "AKO başvuruları; ürünün etkililiği, güvenliliği ve kalitesi ile ilgili başvuru sahibinin sağlayabildiği tüm verilerle, bu Ekin Bölüm I ve gerektiğinde Bölüm III'üne uygun olarak hazırlanan başvuru dosyasını ifade eder" ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi
Haber Yorumları (1)
TEBRİKLER: Yani güvenilir değil yan etkileri bilinmiyor ama yinede biz halkımızı denek olarak kullanacağız diyorsunuz, harikulade...
Cevap Yaz 1 14 Yayından Kaldır
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