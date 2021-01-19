Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının uygulanması ve sonrasında oluşabilecek istenmeyen etkilerin takibine ilişkin kuralları açıkladı. Buna göre, yüksek alerjik reaksiyon olması durumunda ikinci doz uygulanmayacak. Hamilelere, korona geçirenlere ve aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere herhangi bir aşı yapılmayacak.