Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığı heyeti, Arnavutluk'taki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığı heyeti, Arnavutluk'taki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığı heyeti, Arnavutluk'taki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı Dışişleri Sorumlusu Dr. Selami Kılıç'ın başkanlığındaki heyet, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye'nin Arnavutluk'a hediye olarak inşa ettiği Fier'deki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı Dışişleri Sorumlusu Dr. Selami Kılıç'ın başkanlığındaki heyet, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye'nin Arnavutluk'a hediye olarak inşa ettiği Fier'deki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı Dışişleri Sorumlusu Dr. Selami Kılıç'ın başkanlığındaki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'a geldi. Heyet, ilk olarak başkent Tiran'da Arnavutluk Sağlık Bakanı Ogerta Manastirliu'yu ziyaret ederken, heyete Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de eşlik etti.

Heyet, daha sonra Türkiye'nin Arnavutluk'a hediye olarak inşa ettiği Fier'deki 150 yataklı Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti. Heyette ayrıca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan üst düzey yöneticiler ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'den (USHAŞ) uzmanlar hazır bulundu. Hastanedeki son durumu inceleyen heyet, açılıştan bu yana hastanede gerçekleşen ameliyatlar ve verilen tüm hizmetlerle ilgili detaylı bilgi aldı.

Hastane hakkında bilgi veren Müdür Yardımcısı İlkay Güler, hastanenin 68 günlük gibi rekor bir zamanda inşa edildiğini, 27 Mayısta ilk hastaların kabul edildiğini ve 30 Mayıs'ta ise ilk ameliyatın gerçekleştirildiğini belirti. Şuana kadar hastaneden 20 ameliyatın yapıldığını dile getiren Güler, bugüne kadar hizmet verilen hasta sayısının 600'den fazla olduğunu açıkladı.

Kendileri için bugünün çok önemli olduğunu dile getiren Güler, gelen heyete hastane hakkında bilgi verdikleri ve genel değerlendirme yaptıklarını ifade etti. Heyete hedeflerini ve yapılması gerekenleri ilettiklerini belirten Güler, şuana kadar Arnavut halkının teveccühünü kazanmış olduklarını da vurguladı.

"TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİ ARNAVUTLUK'A TAŞIMADA PİLOT BİR HASTANE"

Bu hastaneyi özel kılanın coğrafi konumu sebebiyle tüm ülkenin güneyine hizmet vereceği olduğunu aktaran Güler, "Bundan daha da önemlisi Türk sağlık sistemini Arnavutluk'a taşımada pilot bir hastane olarak işlev göreceğidir. Halen hastane personeli Türk ve Arnavut uzmanlardan oluşuyor. Hastanenin resmi olarak açıldığı 21 Nisan'dan bu yana ise hizmet verdiği bölümler giderek artıyor" dedi.

Türk heyet, Arnavutluk'taki bir dizi teknik görüşme ve istişare toplantılarının ardından cuma günü Türkiye'ye dönecek.

(Malik Hasa/İHA)

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığı heyeti, Arnavutluk'taki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığı heyeti, Arnavutluk'taki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığı heyeti, Arnavutluk'taki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığı heyeti, Arnavutluk'taki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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