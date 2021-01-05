Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs aşıları randevu ile yapılacak
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Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs aşıları randevu ile yapılacak

05.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:14

Sağlık Bakanlığı, 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, koronavirüs aşılaması için Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nin kullanılacağını bildirdi. Yazıya göre, aşılama tüm Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak koronavirüs aşı uygulama birimlerince yapılacak.

Koronavirüs aşılarının uygulama yöntemi ortaya çıktı. Aşılar ASM ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak koronavirüs aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar bu birimlere Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alacakları randevu ile başvuracak.

ÖZEL VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ İLK DEFA SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile, bugüne kadar ASM ve bakanlığa bağlı kamu hastaneleri için hizmet veren MHRS'nin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Buna göre koronavirüs aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk defa özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiş olacak.

YETKİNLİĞE SAHİP BİR PERSONEL BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla gönderilen yazıda "Aşı uygulamasının MHRS sistemi üzerinden randevulu bir şekilde yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastaneleri de MHRS sistemine tanımlanacaktır. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir" denildi.

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs aşıları randevu ile yapılacak
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