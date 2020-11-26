Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu ne zaman? 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

Bakan Koca'nın haftalar önce duyurduğu Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu ne zaman? 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı, kadro dağılımı nasıl olacak?

Bakan Koca'nın haftalar önce duyurduğu Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu ne zaman? 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı, kadro dağılımı nasıl olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlık bünyesine yapılacak olan bu alımlar şimdiden binlerce kişinin yoğun ilgisini görürken yapılan son açıklamada; gerekli hazırlıkların da yapılması haline ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlayacağı ifade edilmişti. Adaylar anlık gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda 12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili araştırmalar sürüyor… İşte 12 bin personel alımı başvuru tarihi ve 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı, kadro dağılımı ...

"12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığına teslim edildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Sağlık camiamıza hayırlı olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması ve personel alımıyla ilgili detaylar şu şekilde:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak."

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel müdürlüğü ve ÖSYM internet sitesi adreslerinden takip edilebilir.