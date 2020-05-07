Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
07.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artışın gerilediğini ifade eden Bakan Koca, "Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 30 bin 395 test yapıldı ve bin 977 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 641'e, vaka sayısı ise 133 bin 721'e yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 83 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte 4 bin 782 hasta daha tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 82 bin 984'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin, son koronavir verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi

VAKA SAYISINDAKİ KISMİ ARTIŞ GERİLEDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi. Test sayısının yakında 1,5 milyona ulaşacağını belirten Bakan Koca, "Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi

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