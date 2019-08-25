Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İnşaattan detay İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

25.08.2019 14:29
Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması

İnşaattan detay İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA
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