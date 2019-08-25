Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İnşaattan detay İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
25.08.2019 14:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması
İnşaattan detay İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA