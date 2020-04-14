Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel

Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

14.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:14

Koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken, salgınla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Salgının gidişatının ele alınacağı toplantıda koronavirüsle mücadelede izlenen yol detaylarıyla ele alınacak.

KOCA, KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Öte yandan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek. Bakan Koca'nın, koronavirüs salgınındaki son rakamları açıklaması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Çin'de ortaya çıkan ve pandemi haline dönüşen yeni tip koronavirüs sebebiyle ülkemizde bin 296 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 61 bin 49 vatandaşımız virüsle enfekte olurken bin 786'sının durumu kritik olarak kaydedildi. Ölümcül salgınla mücadele tüm titizliğiyle devam ederken toplamda 3 bin 957 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
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