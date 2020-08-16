Sağlık Bakanı Koca, maske takmayanları uyardı
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Sağlık Bakanı Koca, maske takmayanları uyardı

Sağlık Bakanı Koca, maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri uyardı. Asansörde maskesiz vatandaşları uyardığı anları paylaşan bir vatandaşın mesajını alıntılayan Koca, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda olacaklar" dedi.

16.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 23:28

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, asansörde maskesiz vatandaşları uyardığı anları paylaşan bir vatandaşın mesajını alıntılayarak, koronavirüsün bulaş zincirinin kırılmasında maskeni hayati önemine dikkat çekti.

Koca, bir Twitter kullanıcısının mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN ASANSÖRDE YAŞADIĞI DİYALOG "PES" DEDİRTTİ

Koca'nın alıntıladığı mesajda Twitter kullanıcısı şu ifadeleri kullandı: Asansöre bindim. Hemen peşimden 4 kişilik bir aile girdi asansöre, maskeleri yoktu. "Yanlış anlamazsanız siz sonraki asansöre binebilir misiniz? Maskeniz yok" dedim. Herif "Yok ben inmem, istiyorsan sen çık, kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, maske takmayanları uyardı
Sağlık Bakanı Koca, maske takmayanları uyardı

Kaynak: AA

Manşet

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