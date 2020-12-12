Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "16 aşı çalışması yapılmaktadır.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "16 aşı çalışması yapılmaktadır.

12.12.2020 23:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "16 aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak, insan denemelerine başlamıştır"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak, insan denemelerine başlamıştır. Faz 2 çalışması 25 Aralık'ta başlanacaktır. Faz 2 için üretime 3 gün önce başlandı" dedi.

Koca, 2021 Merkezi Yönetim bütçe ve2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı. Koca, şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları doğru olmadığını söyleyerek, "Genel bütçe kaynaklarıyla yaptığımız şehir hastanelerimizi hizmete almaya devam ediyor. 3 şehir hastanesi Samsun, Aydın, Trabzon ihale süreçleri genel bütçeden tamamlanmış olup,, inşaat çalışmasına başlanmaktadır. Bunun dışında bin 750 yataklı Şanlıurfa her biri biner yataklı Ordu, Denizli, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya, Rize ve 750 yataklı Mardin şehir hastanelerini de sırayla yaparak 2023 yılından önce hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kovid ile ilgili olarak yapılan kısıtlamalardan bahseden Koca, "Bu dönemde özellikle Dünya sağlık Örgütü Türkiye için geliştirilen kit noktasında 20 tane DSÖ sitesinde kabul edilebilirliği olan kit söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de. Kit konusunda biz bir kite 8.75 dolar vererek almaya başlamıştık. Bu kiti yerlileştirmiş olduk. Biz yerlileştirdiğimizde 32 liraya aldık. Bir iki ay geçtiğinde yeni uygunluk alan firmalar oldu. Toplam 12 tane kit üretildiği dönem oldu. İhaleye çıktık. 6 firma ihaleye girdi. Kit 9.8 liraya düştü. '1.7 milyon kit fiyatını 9.8 liraya çekeceksiniz' dedik"

Kovid aşı çalışmalarına ilişkin olarak Koca şöyle konuştu:

"16 aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak, insan denemelerine başlamıştır. Faz 2 çalışması 25 Aralık'ta başlanacaktır. Faz 2 için üretime 3 gün önce başlandı. Kendi aşı çalışmalarımız bir yana, dünyada etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış aşılara en erken dönemde erişebilmenin gayrete içindeyiz. Yerli aşı Nisan ayında yapacağımızı ümit ediyorum."

Koca, 130 bin sağlık çalışanına kovid bulaştığını söyleyerek, 225 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '16 aşı çalışması yapılmaktadır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '16 aşı çalışması yapılmaktadır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '16 aşı çalışması yapılmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

İlgili Haberler

Bakan Koca'dan 'AK Partililer aşı olmaya başladı' iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır
Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır
ABD Sağlık Bakanı Azar: Pfizer/BioNTech aşıları önümüzdeki hafta başında gelebilir
ABD Sağlık Bakanı Azar: Pfizer/BioNTech aşıları önümüzdeki hafta başında gelebilir
Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?
Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Haluk Bilginer
Spor Burak Yılmaz Samet Aybaba Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk İzmir Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "16 aşı çalışması yapılmaktadır. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 00:08:44. #1.15#
title