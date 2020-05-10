Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Mayıs koronavirüs tablosunu değerlendirdi. Tedbirlere ısrarla uyulması çağrısında bulunan Koca, "İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi vefat etti, bin 542 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3 bin 211 hasta ise taburcu oldu.

"MÜCADELEMİZİ HİÇ GEVŞETMEDEN SÜRDÜRELİM"

Öte yandan Bakan Koca, koronavirüs tablosunu paylaştığı gönderisinde önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerini kullandı.