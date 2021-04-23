Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki vaka sayılarında yüzde 20 düşüş olduğunu açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki vaka sayılarında yüzde 20 düşüş olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki vaka sayılarında yüzde 20 düşüş olduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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