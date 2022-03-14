Sağlık Bakanı Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Açıklaması

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Tüm hekim ve tıbbiyelilerin, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Koca, "Bu ülkenin hekimleri, savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan, insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!" ifadelerini kullandı.

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Fahrettin Koca, Tıp Bayramı, 14 Mart, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title