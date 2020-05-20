Sağlık Bakanı Koca'dan 'Mazhar Fuat Özkan' paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar Fuat Özkan'ın ortaklaşa yaptığı "Maske Tak" müziğini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar Fuat Özkan'ın ortaklaşa yaptığı "Maske Tak" müziğini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazhar Fuat Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA