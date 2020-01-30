Sağlık Bakanı Koca'dan korona virüsü açıklaması

30.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 00:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki şüpheli vakalarda korona virüsüne rastlanılmadığını, korona virüsü ilk günden itibaren ciddiyetle ele aldıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ depreminde enkaz altında kalarak yaralananları hastanede ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, ziyaret ardından basın mensuplarına korona virüsü ile ilgili basın açıklaması yaptı. Türkiye'de korona virüsüne rastlanılmadığını kaydeden Bakan Koca, bakanlığın bilgilendirmesi dışında başka kaynakları inanılmamasını istedi.

Korona virüsünü ciddiyetle ele aldıklarını söyleyen Koca, "Bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye için önermediği kontrol yöntemlerini biz erken dönem tedbir amaçlı başladığımızı geçen gün de söylemiştim. Yani geçen Çarşamba'dan itibaren Dünya Sağlık Örgütü önermediği halde havaalanlarında termal artı gözlem odaları, negatif basınçlı ambulans ve 25 hastanemizde gözlem odalarında takibi yapılma üzere hazırlıklı hale geldik. Bu çerçevede özellikle bulaşıcı hastalık önleme yöntemlerini oluşturduğumuz bilim kurulunun yaklaşımları, önerileri doğrultusunda hızla devreye soktuk ve bugüne kadar da olabildiğince şeffaf bir şekilde çıkan sonuçları ve hastaların durumuyla ilgili bilgi aktarmaya çalıştık. Dün için Aksaray'da bahsedilen virüs şüphesi vardı. Bununla ilgili çıkan sonuç negatifti ve 9 kişilik kafileden 1 kişide hastalık belirtileri vardı. Sonuç negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek, Çin'e hareket etmiş oldu. Ayrıca Türk vatandaşı 2 kişi de yakın temasta tercüman ve tur operatörü gibi yine Aksaray'dan hastaneden taburcu edilerek, İstanbul'da oturdukları için onlar da evlerine gitmiş oldular" dedi.

Alınan tedbirleri ve sonuçları şeffaflıkla söylediklerini belirten Bakan Koca, "Son günlerde bu konuda yanlış bilgi aktarımları dünyada olduğu gibi ülkemizde de benzer yaklaşımlar var. Bugün içinde İzmir'de şüpheli yine bir vakanın olduğu bir Türk vatandaşı Çin'den gelen, ateş yakınmasıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek müracaat etmesiyle şüpheli bulunup, devamında numuneler alınıp, yapılan tetkikler sonrası H1N1 olarak sonucu çıktı ve hasta Malezya'ya gitmek istediğini bu gece veya yarın taburcu edilerek, Malezya'ya gitmiş olacak. Ayrıca İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen herhangi bir gözlem altına alınma durumu olmayan bir hastamız. Biz bundan sonraki süreçte de özellikle ilk günden itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve dünya bu konuda daha hassasiyet göstermediği bir dönemde hem bütün Çin'den gelen yolculara termal kamera, muayene takibi, artı negatif basınçlı ambulans, sedye ve gözlem takibini de hastanelerde yapmak üzere hazır hale getirmiştik" diye konuştu.

Bakanlık bünyesinde bilim kurulu oluşturduklarını aktaran Koca, "Bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hareket ettik. Ayrıca halk sağlığı bünyesinde de operasyon masası oluşturduk. Dolayısıyla bu süreçte bakanlık olarak tedbirli olduğumuzu, bütün tedbirleri aldığımızı ve Çin'den gelen biriyle temas olma durumunda ateş, öksürük veya nefes darlığı şikayet olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaatı öneriyoruz. Bu anlamda bakanlığın bilgilendirilmesi dışında herhangi bir yanlış bilgi kaynaklarına itibar edilmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'den gelmek isteyen 35 yakın Türk vatandaşı olduğunu dile getiren Koca, ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla Türk vatandaşlarını Çin'den almayı planladıklarını kaydederek, "Çin'den gelmek isteyen vatandaşlarımız, şuan herhangi bir hastalık bulgusunun olmadığını biliyoruz ve hastalık bulgusu olmayan vatandaşlarımız ve Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşların da olduğunu biliyoruz. Bu anlamda 35 kişiye yakın müracaatın olduğunu ve hazırlıklarımızı bu çerçevede yaparak, ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla almayı planladığımızı ve yine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyon hastalıkları konusunda uzmanları ve sağlık ekiplerinden oluşan bu konuda deneyimli bir ekibin buradan giderek, Çin'de gerekli muayeneleri yaptıktan sonra bilim kurulunun önerisiyle alınacak tedbirlerle Türkiye'ye getirmeyi düşünüyoruz ve Türkiye'ye getirdikten sonra da yine muayeneleri yapılarak, 14 günlük bir zaman diliminde gözlem altına alınarak takip edilmesini bilim kurulu öneriyor. Bu anlamda herhangi bir hastanemize değil, daha önce taşınan bir hastanemize Ankara'da bu konuyla ilgili tedavileri sürdürmek üzere sadece bu hastalara özel bütün hazırlıklarımızı yaptık. Başka bir hastamızla teması olmayacak. 14 günlük takip sonucu bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hareket edilmiş olacak. Biz yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşımızı, yalnız bırakmak ve sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Çin hükümetiyle görüşmeler yapılıyor, 2 gün içerisinde bu durum çözülmüş olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA