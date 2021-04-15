Sağlık Bakanı Koca'dan "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına yanıt: İsraf söz konusu değildir
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Sağlık Bakanı Koca'dan "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına yanıt: İsraf söz konusu değildir

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde ortaya çıkan randevu alıp da gitmeyenler yüzünden aşıların israf olduğu iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir metin paylaşan Koca, "Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde koronavirüse karşı 14 Ocak'ta başlatılan aşılama uygulaması tüm hızıyla sürdürülüyor. Çinli firma Sinovac'ın aşıları ile başlanılan uygulama son dönemde sevkiyatı gerçekleştirilen Alman BionTech aşıları ile devam ediyor.

RANDEVUYA GİTMEYENLER YÜZÜNDEN AŞILAR ZİYAN MI OLUYOR?

Ancak son günlerde aşı randevusu aldığı halde gitmeyen vatandaşlar yüzünden aşıların ziyan olduğu iddiası gündemi karıştırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bu iddialara son noktayı koydu.

"İDDİALAR GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR"

Bakan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir."

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Aşılar çöpe gidiyor' iddiasına yanıt: İsraf söz konusu değildir

"AŞI DİPLOMASİSİNİ HIZLANDIRDIK"

Öte yandan, Ramazan ayına yönelik iki haftalık kısmi kısıtlama kararlarıyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Koca, şunları söyledi: "Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz. Şu anda Sinovac, BioNTech ve Sputnik dahil aşı diplomasisini hızlandırdık. Toplumsal bağışıklığı arttırmak amacıyla yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya geldik. Alınan tedbirlerle birlikte haziran ayında vaka ve ölüm sayılarında gözle görülür gerileme bekliyoruz.

"AŞI YAPTIRMAYANLAR İÇİN İKNA EKİBİ KURACAĞIZ"

Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü, 65 yaş üstünün yüzde 23.6'sı halen aşı yaptırmadı. Randevusuna gitmeyenler nedeniyle aşılar çöpe gitmedi. Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz."

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Aşılar çöpe gidiyor' iddiasına yanıt: İsraf söz konusu değildir
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
TARAFSIZGÖRÜŞ: Muhalefetin işi gücü yalan üretmek. Tıpkı 128 milyar dolarda olduğu gibi memleket battı ülkede para yok borç arttı diyen muhalefet şimdi 128 milyar dolar nerde diyo len hani battıyudık? batan borcu artan ülkede 128 milyar dolar nasıl oluyor? ya battık diye yalan söylüyon yada 128 nere gitti diye
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