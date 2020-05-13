Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
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Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında bugün 11.00-15.00 arası sokağa çıkma izni tanınan 0-14 yaş arasına seslendi ve sosyal mesafe için uyarı yaparak bir kez daha fedakarlık çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
13.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:13

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde sokağa çıkma yasakları bulunan 65 yaş üstü vatandaşların geçtiğimiz pazar günü 4 saatliğine dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından bugün de 20 yaş altında ilk grup için sokağa çıkma zamanı.

BAKAN 0-14 YAŞ ARASINA SESLENDİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün sokağa çıkma iznine kavuşan 0-14 yaş grubuna Twitter'dan şu sözlerle seslendi: "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 10 Mayıs pazar günü 65 yaş üstü vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arası, 0-14 yaş arasının bugün 11.00-15.00 arası ve 15-20 yaş arasının da 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesindeki yerler için sokağa çıkma izni tanındığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız

Güncel Manşet

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