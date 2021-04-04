Sağlık Bakanı Koca: "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır"
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Sağlık Bakanı Koca: "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır"

Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: 'Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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