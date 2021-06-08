Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin okullar açılmadan aşılanmaya başlayacak olmasını duyurmasının ardından gelen "Öğrenciler ne zaman aşı olacak?" eleştirisine "13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" yanıtını verdi.

Koca, Twitter hesabından "Öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlıyoruz" dedi. Bilgisayar mühendisliği öğretmeni Cem Say, Koca'nın duyurusuna, "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii." eleştirisini yöneltti.

"13 EYLÜL'DEN ÖĞRENCİLER AŞILARINI OLACAK"

Bakan Koca, Say'ın eleştirisine yanıt vererek, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun." açıklamasını yaptı.