Sağlık Bakanı Koca: "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık"
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Sağlık Bakanı Koca: "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık"

Sağlık Bakanı Koca: '1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık'
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan günlük aşı sayısının 1 milyona ulaştığını ve günlük dozda rekor kırıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan günlük aşı sayısının 1 milyona ulaştığını ve günlük dozda rekor kırıldığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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