Sağlık Bakanı istifa mı etti? Fahrettin Koca istifa iddiasını cevapladı mı?

Koronavirüs salgınında alınan kararlar sonrası vatandaşlar bazı durumlara tepki gösterdi. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını vereceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Fahrettin Koca istifa mı edecek? Fahrettin Koca istifa iddiasını cevapladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevinden istifa edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını kısa süre içerisinde isteyeceği iddiaları sosyal medya konuşuluyor.

SAĞLIK BAKANI İSTİFA MI ETTİ?

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için eleştirilen Bakan Koca, o görüntülerle ilgili özür dilemişti. Bu özür nedeniyle hükümetten bir ismin Bakan Koca'ya "Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yerde özür dilemek uygun kaçmadı" dediği öne sürüldü. Koca'nın da bu isme, "Zaten istifamı gönderiyorum" dediği iddia edildi.

REKTÖR ERDÖL, KOCA'NIN YERİNE GELECEK İDDİASI

İddiaya göre Koca'nın görevden affı kısa sürede açıklanacak. Koca'nın yerine de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'ün getirileceği ileri sürüldü.