Sağlık Bakanı istifa mı etti? Fahrettin Koca istifa iddiasını cevapladı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sağlık Bakanı istifa mı etti? Fahrettin Koca istifa iddiasını cevapladı mı?

17.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:12
Sağlık Bakanı istifa mı etti? Fahrettin Koca istifa iddiasını cevapladı mı?

Koronavirüs salgınında alınan kararlar sonrası vatandaşlar bazı durumlara tepki gösterdi. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını vereceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Fahrettin Koca istifa mı edecek? Fahrettin Koca istifa iddiasını cevapladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevinden istifa edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını kısa süre içerisinde isteyeceği iddiaları sosyal medya konuşuluyor.

SAĞLIK BAKANI İSTİFA MI ETTİ?

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için eleştirilen Bakan Koca, o görüntülerle ilgili özür dilemişti. Bu özür nedeniyle hükümetten bir ismin Bakan Koca'ya "Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yerde özür dilemek uygun kaçmadı" dediği öne sürüldü. Koca'nın da bu isme, "Zaten istifamı gönderiyorum" dediği iddia edildi.

REKTÖR ERDÖL, KOCA'NIN YERİNE GELECEK İDDİASI

İddiaya göre Koca'nın görevden affı kısa sürede açıklanacak. Koca'nın yerine de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'ün getirileceği ileri sürüldü.

İlgili Haberler

Cevdet Erdöl kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl hayatı ve biyografisi!
Cevdet Erdöl kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl hayatı ve biyografisi!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Hande Erçel Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı istifa mı etti? Fahrettin Koca istifa iddiasını cevapladı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:49:52. #1.14#
title