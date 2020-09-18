Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15 saat içinde yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
18.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15 saat içinde yapılıyor. İzmir'de ise bu şu an 19 saat. Bunu önce Türkiye ortalamasına daha sonra 12 saate çekmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

AA Editörü - Tolga Albay
Tolga Albay
AA Editörü
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