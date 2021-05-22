Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın heykelinin yapıldığı iddiası

Son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın heykeli olduğu iddia edilen fotoğraf, tartışmalara neden olmuştu. Fotoğraftaki figürün heykel değil, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi ve kaptanı olan realist pasta sanatı ustası Tuba Geçkil tarafından yapılan bir pasta olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın heykeli olduğu iddia edilen fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraftaki figürün Bakan Koca'nın heykeli değil, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi ve kaptanı olan realist pasta sanatı ustası Tuba Geçkil tarafından hazırlanan bir pasta olduğu ortaya çıktı.

PASTAYI BAKAN KOCA'YA HEDİYE EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Twitter gündemini meşgul eden pastayı yapan Tuba Geçkil'in çalışmasıyla ilgili, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bizim için inanılmaz emek verdi, bütün gücüyle hala uğraşıyor. Ona küçük bir jest yapmak istedim aslında. Pandemide o üzgün, hüzünlü yüzünü gördüğümde çok etkilenmiştim televizyon kanallarından. Hemen ertesi hafta bu çalışmayı yaptım. Tam o ifadesini yakalamaya çalıştım. O hüzünlü, gözleri kanlanmış bakışlarıyla birlikte. Umarım kendisi sevinir çünkü ona hediye edeceğiz bu pastamızı." dediği de öğrenildi.