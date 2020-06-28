"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
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"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı paylaşımında vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Koronavirüsle mücadelede tam tedbirli olunmadığını belirten Bakan Koca, "Yaz, rehavete neden olmamalı" dedi.

28.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:48

Türkiye 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan birçok önlem kademeli olarak kaldırıldı. Kafeler, çay bahçeleri, restoran ve lokanta gibi işletmeler gerekli tedbirlerin alınması şartıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeni normalleşme sürecinin başlamasından kısa bir süre sonra ise vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

BAKAN KOCA BİR KEZ DAHA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı paylaşımında vatandaşları bir kez daha uyardı. Koronavirüsle mücadelede tam tedbirli olunmadığını belirten Bakan Koca, "Yaz, rehavete neden olmamalı" dedi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı"

'Mücadelede tam tedbirli değiliz' diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

TÜRKİYE'DE SON DURUM

28 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 97'e yükseldi. 1356 yeni vakayla toplam vaka sayısı 197 bin 239 oldu.

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1413 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 170 bin 595'e yükseldi. Öte yandan 996 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 381 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

'Mücadelede tam tedbirli değiliz' diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

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