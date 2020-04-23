Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
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Fahrettin Koca, 23 Nisan, Güncel, Haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda nisan ayı başında basın açıklaması yaparken yanına gelen görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyardığı fenoman olan anlara gönderme yer aldı.

23.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:06

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda klasikleşen bir gelenektir devlet büyüklerinin çocuklara koltuklarını devretmesi. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bu ritüel gerçekleşemedi.

Son ayların popüler yöntemi olan sanal toplantılar ise bir nebze olsun çocuklara koltuk devretme ritüelini gerçekleştirmede aracı oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda da hem bakanın koltuğuna hem de Koronavirüs Bilim Kurulu'ndaki bilim adamlarının koltuklarına çocukların oturduğu görüldü.

"BANA YAKLAŞMA" GÖNDERMESİ GÜLÜMSETTİ

Videonun başında yer alan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yerine geçen çocuk, kendisine süt getiren annesini "Bana yaklaşma" diyerek sosyal mesafe için uyardı. Annesinin kendisine "Sütünü iç" demesi üzerine çocuk "Tamam" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 23 Nisan paylaşımı

BAKAN GÖREVLİYİ UYARMIŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı bu video nisan ayı başında canlı yayında yaşanan bir olaya gönderme. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla açıklama yaptığı sırada sosyal mesafeyi unutarak yanına yaklaşan görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyarmıştı. O anlar, sosyal medyada da sıkça paylaşılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı

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