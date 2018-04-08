Sağlık Bakanı Demircan: "Türkiye Mazlumların Umudu"

Türkiye'de 3,5 milyon sığınmacının barış içerisinde yaşadığını belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'ye sığınmacı geldiğini gören ülkelerin kendileri için tedirginlik yaşadığını söyledi.

Bakan Demircan, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçimlerine Cemre Emre Çakan'ın tek liste ile girdiği kongrede konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eski gençlik kolları yönetimine teşekkür etti. Gençlik kollarının siyasette büyük önem taşıdığını belirten Başkan Yılmaz, yeni gelecek yönetime başarılar diledi.

Eski AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecirtaş, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın selamlama konuşmasının ardından Bakan Demircan gençlere seslendi.

"2019 seçimlerinde bu sistemi inşa edeceğiz"

Siyasetin devleti millete hizmet ettirmek için yönetme sanatı olduğunu belirten Bakan Demircan, "Siz ona sahip olur yönetirseniz sizin idealleriniz gerçekleşir. Siz onu yönetmeye talip olmazsanız başkaları sizi yönetmeye kalkışır. İşte vesayet rejimleri böyle oluşur. Ülkemizde milletimiz, Cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıkmak için, yönetmek için siyasi organizasyonlara ihtiyacı olacak. Bunlar siyasi partilerdir. Ama her şey tabii gitmeyebilir. Ama o partiler içinde milletin değerlerine yabancı çıkanlar da olabilir. Milletin değerleri ile kavga edenleri de görürsünüz. Milletin değerlerine sahip çıkan liderlerde onun siyasi partisi de oluşur. İşte AK Parti o. AK Parti milletin kendisi, milletin iradesi, milletin geleceği olan bir siyasi hareket. Sizler de bu siyaset eliyle bu devleti tek bayrak altında, tek milletle yönetecek kişilersiniz. Sizler geleceğimiz, umudumuzsunuz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinden onun gösterdiği hedeflere adım adım ilerleyeceksiniz. Bugüne kadar bu gayreti gösteren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye mazlumların umudu, Türkiye insanlığın umudu. Türkiye insanlığın vicdanını temsil ediyor. Türkiye'de 3,5 milyon sığınmacı sorunsuz şekilde yaşıyor. 3,5 milyon insanın Türkiye'ye geldiğini görüp 'onlar bize de gelir' diye telaşa kapılanları gördünüz. Ama Türkiye onların gösterdiği reaksiyonu göstermedi. Türkiye huzur içinde, barış içerisinde kardeşlerine sahip çıktı. Bu büyük millet olmanın özelliğidir. 2019 seçimlerine hazır olalım. Millet iradesinin parlamenter demokrasi sisteminde yeterince güçlü yansıyamadığını gördük. 2017 Nisan'ında milletimize sorduk. Bu sistemi cumhurbaşkanlığı sistemi olarak sürdürelim mi dedik, milletimiz evet dedi. Milletimizle birlikte 2019 seçimlerinde bu sistemi inşa edeceğiz, hayata geçireceğiz" dedi.

Kongreye ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, ilçe belediye başkanları ve parti yönetimi katıldı. - SAMSUN