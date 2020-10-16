"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlamış
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"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlamış

16.10.2020 10:02 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:19

"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlamış Kahramanmaraş'ta bir hafif ticari aracın, şeridin dışına çıkarak yolun en sağından gitmesi görenleri şaşırttı Kahramanmaraş'ta bir hafif ticari aracın, şeridin dışına çıkarak yolun en sağından giderek kazaya davetiye çıkarması görenleri...

"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlamış

Kahramanmaraş'ta bir hafif ticari aracın, şeridin dışına çıkarak yolun en sağından gitmesi görenleri şaşırttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir hafif ticari aracın, şeridin dışına çıkarak yolun en sağından giderek kazaya davetiye çıkarması görenleri şaşırttı

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolunda araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntüler bu kadarına da olmaz dedirtti. Trafikte seyir halindeki 46 plakalı hafif ticari araç, bir anda hızını artırarak seyretmeye devam etti. Yolun en sağ şeridinden seyreden araç, önünde giden otomobilleri sollamak yerine şeridin dışına çıktı. Yolun en sağından önündeki otomobilleri geçen araç, görenleri şaşırttı.

Kazaya davetiye çıkaran sürücü ilerledikten sonra gözden kayboldu.

'Sağdan git sağlam git' sloganını yanlış anlamış
'Sağdan git sağlam git' sloganını yanlış anlamış
'Sağdan git sağlam git' sloganını yanlış anlamış
'Sağdan git sağlam git' sloganını yanlış anlamış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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