Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İstanbul genelinde öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışın ardından oluşabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

PAZAR GÜNÜ YURDU TERK EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre serin hava, kuzey ve doğu bölgeler ağırlıklı olmak üzere kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini hissettirecek. Bugün Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz, yarın ve hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazar akşam saatlerinden sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Duyuruda, 3 büyük kentte gelecek 3 gün için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmeye de yer verildi. Buna göre, İstanbul'da hava bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu olacak, kentte aralıklı sağanak görülecek. Cumartesi günü yağış beklenmezken, havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 28 dereceye kadar düşecek sıcaklığın cumartesi günü 31 dereceye yükselmesi bekleniyor. Ankara'da hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kuzey ve doğu ilçelerde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer günler yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının 28-29 derece dolayında seyredeceği tahmin ediliyor. İzmir'de hava az bulutlu ve açık olacak. 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklıkların 33-34 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.