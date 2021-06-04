Sağanak yağıştan olumsuz etkilenen Tirilye'de temizlik sonrası hayat normale döndü

Bursa'da sağanak yağışın etkili olduğu ve sel felaketinin yaşandığı Mudanya'nın Tirilye Mahallesinde, muhtarlık, belediyelerin koordineli çalışmasıyla hayat kısa sürede normale döndü.

Bursa'da sağanak yağışın etkili olduğu ve sel felaketinin yaşandığı Mudanya'nın Tirilye Mahallesinde, muhtarlık, belediyelerin koordineli çalışmasıyla hayat kısa sürede normale döndü.

Yaşanan yağışta suların yerinden söktüğü kaldırım taşları ile Karacabey Caddesi'nin göle dönüştürdüğü Tirilye'de, Bursa Büyükşehir'e bağlı ekipler, çamurla kaplanan yolların temizliğini tamamladı.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, yaşamın normale döndüğü Tirilye'yi ziyaret etti.

BUSKİ Mudanya Şube Müdürü Emre Düz, AK Parti Mudanya İlçe Başkan Yardımcısı Turgay Demirci, Bursa Büyükşehir Meclis Üyeleri Kadir Kahraman ve Arif Bayrak ile Mudanya Belediye Meclis Üyesi Volkan Biçer'in eşlik ettiği ziyarette, Mahalle Muhtarı Süleyman Alkız ekiplerin hassasiyeti ve desteğinden ötürü teşekkür etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Gülenç, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, esnafının sorunlarını da ilk ağızdan dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi