SAĞANAK NEDENİYLE TAŞAN KOCABAŞ ÇAYI'NDA SULAR ÇEKİLDİ

BİGA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'ndaki taşkın sular çekildi. Sular altında kalan araçlar ortaya çıktı ve kurtarıldı. Belediye ekipleri, otopark olarak kullanılan çay yatağında temizlik çalışması başlattı.

Biga ilçesinde önceki akşam etkili olan kuvvetli sağanak yağmurun artından dün sabaha karşı Kocabaş Çayı taştı. Taşkın nedeniyle otopark olarak kullanılan çay yatakları sular altında kaldı. Yetkililerin uyarılarına rağmen sahipleri tarafından çekilmeyen 10'dan fazla araç sulara gömüldü. Çaydaki taşkın gün boyu devam etti. Akşam saatlerinde sağanak etkisini kaybetti ve çaydaki sular çekilmeye başladı. Bu sabah ise çaydaki su seviyesi normale döndü. Sulara gömülen araçlar ortaya çıktı ve çekiciler tarafından çekildi.

Biga Belediyesi ekipleri de suların çekildiği çay yatağında çamur ve suların getirdiği çöpleri temizleme çalışması başlattı. Çamurdan arındırılan çay yatağı suyla yıkanarak temizlendi. Aracı sulara kapılarak sürüklenen ve kaybolan Halil Mutiş, 'Aracım otoparktaydı. Selle birlikte sürüklendi. Dün sel suları nedeniyle aracımı göremedim. Akşam saat 21.00 sıralarında aracımı gördüm. Aracımın arka camı patlamış. Aracımı çekiciyle tamirciye götüreceğim. Bütün bakımlarını yaptıracağım. Tutanak tutulacak' diye konuştu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kocabaş Çayı yatağında belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Erdoğan, Kocabaş Çayı'nda yaşanan taşkın nedeniyle tüm Biga halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çarşamba günü bölgemizde yoğun yağıştan kaynaklı, ilçemizin içinden geçen Kocabaş Çayı'mız ve çayımızın kolları olan Uzunsu ve Asmalı derelerinde taşkın yaşandı. Tabi bu sebepleri daha önce yağan karların lodos ile birlikte erimeye başlaması ve Çarşamba günü yoğun yağış alan bölgemizde yoğun su baskını ve taşkınını burada yaşadık. Can kaybımız yok. Tabi burası 2004 yılında ihalesi yapılıp 2017'de tamamlanan ıslah bölgesi. Yandaki kılavuz kanal sadece ıslahın bir parçası. Üst taraftaki duvarların olduğu yer kot seviyesi. Aslında bu alanlar taşkın alanı olduğu için otopark olarak kullanılması uygun olmayan yerler. Ama ilçemizde otopark alanları bulunmadığı için Bigalı hemşerilerimiz otopark olarak kullanıyor. Burada yaklaşık 2500'e yakın aracımız park edebiliyor. Baskının yaşandığı gün de araç sayısı bu sayılara yakındı. Gece saat 22.00'de belediye ekiplerimizin ve emniyet birimlerimizin çalışmasıyla buradaki araçlarımızın tahliyesi başladı. Biz o saatte binlerce aracı buradan tahliye ettik. Tabi üzülüyoruz. 10 civarı araç zayiatımız var. Tam sayısı emniyetten gelecek. Alanda sigorta şirketleri çalışıyor. Araç sahipleriyle görüşüyoruz. Tabi kimse istemez bunların yaşanmasını ama biz çok büyük bir facianın erken tedbir alınarak yaşanmadığı için mutluyuz. Bugün de hasar tespit çalışmalarımız yapılıyor. Belediye ekiplerimiz hem bu alanın temizliğini hem de sanayi bölgemizdeki ve ilçemizdeki farklı yerlerinde oluşan çamur ve benzeri olumsuzları gidermek için çalışmalarını sürdürüyorlar? dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel