Antalya'da sağanak nedeniyle dereler taştı, seraları su bastı, trafikte aksamalar yaşandı
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Antalya'da sağanak nedeniyle dereler taştı, seraları su bastı, trafikte aksamalar yaşandı

05.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:22

Antalya'da sağanak, derelerin taşmasına, seraları su basmasına ve zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu.

Antalya'da sağanak, derelerin taşmasına, seraları su basmasına ve zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu.

Sabah başlayan yağış nedeniyle, bazı mahalle ve ana güzergahlarda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Sağanak nedeniyle aksayan trafiğe polis ekipleri müdahale ediyor. Su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde de itfaiye ekipleri çalışma yapıyor.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları, iş merkezleri ile tente altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nin Merkez ve Yalı mevkilerindeki dereler taştı. Derelerden taşan su, yakınlardaki seralarda zarara yol açtı.

Yağmurun şiddetini azaltmasıyla çiftçiler, kendi imkanlarıyla seralarındaki suyu tahliye etmeye başladı.

Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç, aniden bastıran sağanak nedeniyle derelerin suyu tahliyede yetersiz kaldığını, taşan suların bazı seralarda zarara yol açtığını söyledi.

Yetkililer, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Antalya'da sağanak nedeniyle dereler taştı, seraları su bastı, trafikte aksamalar yaşandı
Antalya'da sağanak nedeniyle dereler taştı, seraları su bastı, trafikte aksamalar yaşandı
Antalya'da sağanak nedeniyle dereler taştı, seraları su bastı, trafikte aksamalar yaşandı
Antalya'da sağanak nedeniyle dereler taştı, seraları su bastı, trafikte aksamalar yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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