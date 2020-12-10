Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi
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Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi

10.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:32
Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nce bugün için sağanak uyarısı yapılan Antalya'da denize girenler olurken, kıyıda balık tutanlar olduğu da görüldü.

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nce bugün için sağanak uyarısı yapılan Antalya'da denize girenler olurken, kıyıda balık tutanlar olduğu da görüldü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeye uyup, oltalarını denize atan balıkçıların yanı sıra denize girenler de oldu. Falezler üzerindeki ağaçların sararan yapraklarıyla oluşan manzarada suya girenler, aralık ayında deniz keyfi yaptı. Hafta sonu kısıtlama nedeniyle cumartesi ve pazar günleri sahile gidemeyenler, sağanak uyarısına rağmen hafta içini değerlendirmek istediklerini söyledi. 


Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi
Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi
Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi
Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi
Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi
Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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