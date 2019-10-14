Sağ Salim 2 filmi konusu ne? Sağ Salim 2 filmi oyuncuları kimler?

14.10.2019 13:37

İzleyicileri kahkahaya boğan Sağ Salim filmi, Sağ Salim 2 filmi ile güldürmeye devam ediyor. 11 "kötü" adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Devamı ise tam bir kahkaha tufanı. Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu ve oyuncuları ve diğer merak edilen detaylar haberimizde…

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Salim'in kimsesiz bir cenazeyi memleketine götürmeyi kabul etmesiyle başlayan macera, yol arkadaşı Nihal'in annesinin intikam için rehin alınmasıyla yeniden başlıyor. Her yerde 11 kötü adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim belâdan kurtulmak için eline silâh alınca da serüven yeniden başlar.

Sağ Salim 2

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular:Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Alper Saldıran, Nazlı Tosunoğlu, Murat Akkoyunlu

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ yönetmeni kim?

Yönetmen: Ersoy Güler

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ senaristi kim?

Senaryo: Ersoy Güler, Ali Alper Erze